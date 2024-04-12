Это может быть значительным обновлением для портативных игровых консолей.

По слухам, интегрированная графика будущих монолитных APU AMD Ryzen из семейства Strix Point сможет догнать по производительности дискретные мобильные видеокарты начального класса, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Xinoasassin. Подобные слухи появляются каждый раз перед выходом новых APU, но догнать и обогнать дискретные видеокарты интегрированной графике всё же пока не удаётся.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Официально AMD ещё не раскрыла спецификации процессоров Strix Point, анонсировав лишь трёхкратное повышение производительности нейронного блока и применение графической архитектуры RDNA 3+, но инсайдера полагают, что графика в монолитных вариантах предложит до 16 блоков Compute Units (CU). По информации инсайдера, вариант графики с 12 блоками CU при TDP процессора в диапазоне 22…24 Вт показывает результат 3150 баллов в 3DMark Time Spy. Это 35-процентное улучшение относительно AMD Radeon 780M при том же TDP.

По прогнозам, результат варианта со всеми включёнными блоками CU составит около 4000 баллов, что на 17% меньше показателей 50-ваттной RTX 3050. Предполагается, что при большем TDP новая интегрированная графика догонит RTX 3050, возможно, это удастся настольным APU с повышенным TDP и разгоном, если они появятся.

Также инсайдеры ранее сообщали, что AMD разрабатывает чиплетные APU Strix Point 2 с гораздо более производительной графикой. Официально это не подтверждалось и непонятно, когда они могут появиться.