Его будут использовать процессоры Arrow Lake-S, которые представят в этом году.

Журналисты ресурса ComputerBase обнаружили на выставке Embedded World 2024 первые материнские платы с разъёмом LGA 1851. Это платы для встраиваемых систем от компании iBase, которые предназначены для новых процессоров Meteor Lake PS в корпусе LGA.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Процессоры Meteor Lake PS в корпусе LGA были представлены накануне, по сути, это адаптация мобильных Meteor Lake для нового рынка. В представленной на выставке плате iBase MI1002 не используется чипсет, он уже встроен в процессоры Meteor Lake. Хотя в этом случае плата предлагает не так много возможностей, чем классические конструкции с отдельным чипсетом, их достаточно для многих областей применения.

Новый сокет Intel LGA 1851 на плате iBase MI1002. Плата предназначена для встраиваемых систем с процессорами Meteor Lake-PS. Этот же сокет будут использовать потребительские процессоры Arrow Lake-S. Источник изображения: ComputerBase

Специалисты отмечают, что на первый взгляд новый сокет LGA 1851 можно принять за LGA 1700. Это связано с тем, что их размеры идентичны — 45×37,5 мм. Однако в новом сокете больше контактов, что следует из его названия. Случайно установить процессор LGA 1700 в сокет LGA 1851 не получится, в конструкции предусмотрены выступы, которые не позволят этого сделать.

Первыми потребительскими процессорами для сокета Intel LGA 1851 станут представители серии Arrow Lake-S, их презентацию вместе с платами 800 серии ожидают в этом году.