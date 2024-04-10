45 TOPS обеспечит встроенный NPU.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) продемонстрировал на мероприятии Intel Vision 2024 процессор Lunar Lake, заявив, что чип обеспечит совокупную производительность искусственного интеллекта (ИИ) более 100 TOPS, сообщает Tom’s Hardware.

Производительность только интегрированного нейронного блока оценивается величиной 45 TOPS, что соответствует установленной планке, которая позволяет считать ПК компьютером с искусственным интеллектом. Для сравнения, NPU в процессорах Intel Meteor Lake текущего поколения обеспечивает производительность 10 TOPS.

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Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Процессоры Intel Lunar Lake должны представить в этом году. Они ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки премиум класса. Ожидается, что в максимальной конфигурации процессоры предложат до восьми ядер в конфигурации 4P+4E. Процессоры Lunar Lake станут первыми с интегрированной графикой Battlemage и, что ещё интересно, будут объединены с памятью LPDDR5X в одном корпусе.

Гелсингер сообщил, что на сегодняшний день Intel отгрузила пять миллионов ПК с искусственным интеллектом и планирует поставить 40 миллионов единиц к концу года. Это хороший старт для достижения цели по поставке 100 миллионов чипов с ИИ для ПК к концу 2025 года, пишет Tom’s Hardware.

На потребительском рынке ПК с искусственным интеллектом ожидается сильная конкуренция, AMD обещает трёхкратный прирост производительности NPU в процессорах Strix Point, а Qualcomm заявляет производительность 45 TOPS для NPU в своём новой процессоре Snapdragon X Elite, совокупная производительность чипа оценивается в 75 TOPS.