Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
У Lenovo есть планы на новую версию портативного игрового компьютера Legion Go
Но пока рано говорить, когда она появится.

реклама

Клиффорд Чонг (Clifford Chong), менеджер Lenovo в игровом сегменте Азиатско-Тихоокеанского региона, во время мероприятия Lenovo Innovate 2024 подтвердил разработку следующей версии портативной игровой консоли Legion Go, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера Chris Stead.

Источник изображения: Lenovo

реклама

«Спустя 6 месяцев с момента выпуска мы всё ещё направляем значительные ресурсы на улучшение текущей версии Legion Go. С первого дня и до сегодняшнего мы реализовали гораздо больше возможностей, и все ещё предпринимаем инженерные усилия, чтобы попытаться предоставить для продукта следующую волну новых функций. Определённо, мы видим потенциал в этой категории продуктов и продолжаем инвестиции, чтобы, когда придёт время, конечно же, представить следующее поколение с ещё большими возможностями», — сказал Клиффорд Чонг.

Legion Go — портативный игровой компьютер премиум-класса со съёмными контроллерами и относительно большим 8,8-дюймовым экраном с 2,5K разрешением. Устройство зарекомендовало себя на рынке, как отличный вариант для тех, кто хочет получить в данном формате экран большего размера, увеличенное время автономной работы и большую универсальность использования. Legion Go предлагает ряд интересных возможностей, например, один из контроллеров можно использовать вместо мыши, также компания Lenovo представила экосистему аксессуаров, включая очки дополненной реальности.

#lenovo #портативные игровые консоли #lenovo legion go
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
В Geekbench замечен ноутбук Lenovo с 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
11
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
В Android 15 может быть внедрен новый режим рабочего стола
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
17
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
17
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
21

Сейчас обсуждают

Pandas
16:09
За 115 можно 4080s взять, так что все рядом.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Колючка
16:09
зп + % по вкладам = 195 тыщ в месяц, не вижу никакой проблемы раз в 4-5 лет купить карту за 80-100 тыщ И таких людей много, сейчас в крупных городах зарплатой >100 тыщ никого не удивишь.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Вадим (Nvidia Hater)
16:06
а ведь ситуэйшн похож
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Вадим (Nvidia Hater)
16:06
он самобытным хочет быть.бублик слишком банально
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
fynjy_2005
16:05
я вообще не помню, на какой платформе и когда так влияла настройка памяти... хотя если сравнить сток память и текущие разогнанные варианты. В ДДР4 времени его как сранить 2130 и 4000....тайминги столь...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
OgoGoLog
16:03
Трамп опроверг это заявление Фашингтон Пост. Собственно желтушное нутро этого СМИ снова дало о себе знать.
WP: Трамп предлагает Украине уступить России территории в обмен на окончание конфликта
fynjy_2005
16:02
которую 7900хт моя побеждает кое-где, а с ХТХ избиение будет
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
fynjy_2005
16:00
если внимательно читать автора, то можно понять что он бывший пользовать платфлрмы интел+хуанг
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Lismania
15:59
Расмешили, у AirPods нашли качественный звук?! Его там никогда не было и не будет.
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
Red Red
15:58
а уже похоже... он уже на краю воронки.... TempleOS облегчённая операционная система с религиозными мотивами, созданная американским программистом Терри Дэвисом. Он вёл разработку в течение десяти ле...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем