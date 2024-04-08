Но пока рано говорить, когда она появится.

Клиффорд Чонг (Clifford Chong), менеджер Lenovo в игровом сегменте Азиатско-Тихоокеанского региона, во время мероприятия Lenovo Innovate 2024 подтвердил разработку следующей версии портативной игровой консоли Legion Go, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера Chris Stead.

Источник изображения: Lenovo

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«Спустя 6 месяцев с момента выпуска мы всё ещё направляем значительные ресурсы на улучшение текущей версии Legion Go. С первого дня и до сегодняшнего мы реализовали гораздо больше возможностей, и все ещё предпринимаем инженерные усилия, чтобы попытаться предоставить для продукта следующую волну новых функций. Определённо, мы видим потенциал в этой категории продуктов и продолжаем инвестиции, чтобы, когда придёт время, конечно же, представить следующее поколение с ещё большими возможностями», — сказал Клиффорд Чонг.

Legion Go — портативный игровой компьютер премиум-класса со съёмными контроллерами и относительно большим 8,8-дюймовым экраном с 2,5K разрешением. Устройство зарекомендовало себя на рынке, как отличный вариант для тех, кто хочет получить в данном формате экран большего размера, увеличенное время автономной работы и большую универсальность использования. Legion Go предлагает ряд интересных возможностей, например, один из контроллеров можно использовать вместо мыши, также компания Lenovo представила экосистему аксессуаров, включая очки дополненной реальности.