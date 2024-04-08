Если так, то крышка не изменилась.

В Сети появилась фотография, предположительно, инженерного образца процессора AMD из будущей настольной серии Ryzen 9000. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @ExperteVallah.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

У процессора, представленного на фотографии, нет названия, что свойственно ранним инженерным образцам в процессе разработки. Нет и явных доказательств того, что перед нами предстатель семейства Granite Ridge с ядрами на базе архитектуры Zen5, специалисты нашли лишь несколько зацепок, благодаря коду продукта на крышке.

Источник изображения: @ExperteVallah, Twitter (заблокирован в РФ)

Код 100-000001290-11 был ранее замечен в Сети несколько раз, в частности, технический отчёт, в котором фигурирует данный код, присутствует в базе платформы распределённых вычислений einstein@home. Отчёт сделан для системы с неизвестным 16-ядерным процессором AMD Family 26 Model 64. Специалисты полагают, что в Family 26 входят процессоры Zen5, поскольку в Family 25 входят процессоры Zen3 и Zen4.

Блогер, опубликовавший фото, тоже утверждает, что на нём 8-ядерный 16-поточный образец. Ожидается, что будущая серия предложит до 16 ядер и 32 потоков.

Источник изображения: einstein@home

Допуская, что перед нами действительно один из процессоров AMD Ryzen 9000, можно отметить, что тепло-распределительная крышка процессора не изменилась. Перед нами прежняя конструкция, часто называемая в сообществе «осьминог». Можно напомнить, что AMD сделала вырезы в крышке, дабы не закрывать конденсаторы, которые перекочевали с обратной стороны процессора на лицевую из-за изменения типа корпуса с PGA на LGA.

AMD не подтвердила даты выпуска следующей серии настольных процессоров. Тем не менее, ожидается, что это произойдёт в этом году. Существуют догадки, что AMD официально представит новую серию Ryzen на выставке Computex в начале июня, аналогично тому, как в 2022 году была представлена серия Ryzen 7000.