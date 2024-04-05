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Moleculo
Maxio разработала линейку SSD-контроллеров с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью до 14,8 ГБ/с
Точные сроки появления накопителей на их основе пока неизвестны.

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Китайская компания Maxio Technology, разработчик контроллеров для твердотельных накопителей, представила линейку контроллеров нового поколения с поддержкой PCIe Gen5, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на MyDrivers.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Технология, получившая название aiDaptiv+, призвана снизить порог входа в сферу ИИ для представителей малого и среднего бизнеса, а также энтузиастов.

Линейка состоит из трёх контроллеров, ориентированных на разные сегменты рынка: MAP1803 корпоративного уровня; MAP1802 и MAP1806 потребительского уровня, для накопителей высокого и среднего класса соответственно. Максимальная скорость чтения в линейке достигает 14,8 ГБ/с, контроллеры поддерживают протокол NVMe 2.0 и коррекцию ошибок 4K LDPC. Более подробные характеристики, включая количество каналов памяти и поддерживаемые скорости чипов, приводятся в таблице.

Как отмечают специалисты, Maxio недавно демонстрировала только образцы контроллеров, произведённые в начале 2024 года, а не готовые твердотельные накопители. По предположениям, готовые накопители с контроллерами Maxio появятся в 2025 году после доработки и отладки.

#ssd #твердотельные накопители #maxio
Источник: tomshardware.com
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