Белого цвета не только кожух системы охлаждения и задняя панель, печатная плата, сам радиатор, кронштейн с видеовыходами — тоже белые.

PowerColor расширила линейку видеокарт RDNA 3 новой моделью Radeon RX 7800 XT под названием Hellhound Sakura Edition, сообщает OC3D. Конструктивно модель аналогична стандартной версии Hellhound, которая вышла прошлом году, отличаясь лишь новым дизайном. Видеокарта выполнена в белом цвете и украшена рисунком с розовыми цветками сакуры. Стоит обратить внимание, что белого цвета не только кожух системы охлаждения и задняя панель, печатная плата, сам радиатор, кронштейн с видеовыходами — тоже белые.

Источник изображения: PowerColor

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В отличие от стандартной Hellhound версия Sakura Edition также отличается подсветкой вентиляторов, вместо синего доступны розовый и белый цвета, подсветку можно отключить вообще. Видеокарта разогнана производителем, «игровая частота» графического процессора увеличена на 89 МГц, а максимальная на 90 МГц. Память работает в соответствии с эталонными спецификациями — на скорости 19,5 Гбит/с.

Источник изображения: PowerColor

PowerColor предложит Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura Edition в двух вариантах, базовом и Limited Edition. Лимитированная версия будет отличаться упаковкой и наличием дополнительных аксессуаров, в комплект войдёт кронштейн для поддержки видеокарты.