Кулер занимает в высоту 110 мм.

Thermalright представила компактный двухбашенный процессорный кулер Peerless Assassin 90 SE c высотой 110 мм, сообщает Guru3D. В конструкции кулера используются четыре 6-миллиметровые тепловые трубки, соединяющие основание из никелированной меди C1100 с двумя радиаторами из алюминиевых рёбер, между которыми располагается 92-мм вентилятор толщиной 25 мм.

Источник изображения: Thermalright

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Вентилятор использует ШИМ-подключение и гидродинамический подшипник S-FDB. При максимальной скорости вращения около 2200 оборотов в минуту вентилятор способен развивать воздушный поток до 32,77 кубических футов в минуту и статическое давление до 1,98 мм водного столба. Максимальный уровень шума 23,85 дБ.

Источник изображения: Thermalright

Кулер предназначен для установки в небольшие системы и по эффективности не должен уступать некоторым более крупным собратьям. Комплектные крепления позволяют установить кулер на материнские платы Intel с разъёмами LGA 1700, 1200 и 115x, а также AMD AM5 и AM4. Цена не уточняется.