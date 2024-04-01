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Moleculo
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
Неожиданная новинка с двумя вентиляторами в системе охлаждения.

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В ассортименте видеокарт ASRock заметили неожиданную новинку — новую низкопрофильную версию AMD Radeon RX 550 Low Profile с 4 ГБ видеопамяти GDDR5 на 128-битной шине. Видеокарта RX 550 дебютировала в 2017 году, в её основе графический процессор Polaris 12 (Lexa) на базе архитектуры GCN 4.0, несущий в себе 512 потоковых процессоров. В рассматриваемом случае GPU работает на частоте до 1100 МГц. Поддерживается 8 линий PCIe Gen 3.

Источник изображения: ASRock

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Видеокарта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и занимает два слота расширения: длина около 17 см, ширина 13,1 см. В комплекте низкопрофильный и стандартный кронштейны. Для подключения дисплеев в наличии HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

С одной стороны, покупка RX 550 в 2024 году затея явно сомнительная, с другой, кто-то может найти такой вариант приемлемым, например, для «оживления» старой системы. Как напоминают в VideoCardz, с ноября прошлого года поддержка видеокарт AMD Polaris и Vega ограничена критическими обновлениями, поэтому покупателям стоит обратить внимание на более современные альтернативы в виде Radeon RX 6400 и RX 6500 XT, а также Intel Arc A310 и A380.

#amd #asrock #radeon rx
Источник: videocardz.com
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