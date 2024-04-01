Купить их можно будет в составе комплекта.

GIGABYTE готовит ограниченную серию премиальных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER в исполнении AORUS XTREME ICE белого цвета, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @I_Leak_VN. Блогер опубликовал ряд маркетинговых материалов и несколько фотографий видеокарты, подлинность которых неизвестна.

Источник изображения: Manuel, Unsplash (отредактировано)

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Согласно опубликованным материалам, модель является самой быстрой версией GeForce RTX 4080 SUPER на рынке с максимальной частотой 2700 МГц (для эталонной видеокарты Boost частота установлена на уровне 2550 МГц). Дополнительно делается акцент на вычислительной производительности в задачах с искусственным интеллектом.

Источник изображения: Wccftech, @I_Leak_VN

Видеокарту оснастили фирменной воздушной системой охлаждения WindForce внушительных размеров, в конструкции используется испарительная камера, три вентилятора Bionic Shark с необычной RGB подсветкой Halo и ЖК дисплей. Также подсветка будет присутствовать на задней панели видеокарты.

Источник изображения: Wccftech, @I_Leak_VN

Утверждается, что приобрести GeForce RTX 4080 SUPER в исполнении AORUS XTREME ICE от GIGABYTE можно будет только в составе комплекта, который помимо видеокарты будет включать материнскую плату Z790X XTREME ICE, блок питания AORUS Platinum PG5 мощностью 1000 Вт и систему охлаждения AORUS WATERFORCE X II 360 ICE. Видеокарт будет выпущено 300 штук, на каждой будет присутствовать золотая табличка (99%) с номером. Цены неизвестны.