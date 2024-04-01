Это 4-ядерные и 8-поточные модели.

AMD незаметно выпустила несколько новых процессоров, на сайте компании были замечены модели Ryzen 5 7235H и 7235HS, сообщает Wccftech. Согласно приведённой информации, они ориентированы на ноутбуки и настольные системы, в последнем случае речь идёт о мини-ПК, где часто применяются конструкции с BGA процессорами.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

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Оба процессора относятся к обновлённому семейству Rembrandt R, предлагают по 4 ядра на базе архитектуры Zen 3+ и работают на частоте от 3,2 (базовый уровень) до 4,2 ГГц (повышение). На момент написания в спецификациях обеих моделей также указаны одинаковые пределы мощности 35…53 Вт. По информации Wccftech, отличие заключается в том, что модели класса H разблокированы для разгона и используются в устройствах высокого класса, в то время как HS заблокированы и используются в устройствах с меньшим уровнем энергопотребления.

Недавно на сайте Intel тоже заметили пополнение в серии процессоров Meteor Lake, компания незаметно выпустила модель Core Ultra 115U. На сегодняшний день это самый слабый процессор в линейке, он предлагает конфигурацию ядер 2P+4E+2LP и 3-ядерную графику Xe-LPG. Нейронный блок остался на месте и, по предположениям, его производительность должна быть на том же уровне, что и у старших моделей.