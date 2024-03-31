Когда станет доступно, неизвестно.

Microsoft тестирует обновление для меню «Пуск» Windows 11 с возможностью отображения списка всех программ в виде сетки, сообщает Neowin со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @PhantomOfEarth. Новый режим отображения внедрён в сборку под номером 22635.3420, но не активирован, поскольку имеет проблемы и продолжает дорабатываться. Когда обновлённое меню появится в стабильной версии операционной системы, пока неизвестно.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Включить новый режим можно только с помощью стороннего программного обеспечения ViVeTool, которое разрабатывается энтузиастами и доступно на GitHub. Сначала с помощью этой программы нужно активировать скрытые функции с идентификаторами 48433541, 48433706, 48433719, 48468527 и 48468541. Для этого необходимо выполнить команду vivetool /enable /id: , перечислив после двоеточия указанные выше идентификаторы через запятую без пробелов. Затем необходимо выполнить команду vivetool /enable /id:47205210 /variant:2 и перезагрузить систему. Все действия выполняются на свой страх и риск, подобные эксперименты лучше проводить только на тестовой системе в изолированной среде без важных данных.

Как отмечают в Neowin, отображение приложений в меню «Пуск» в виде сетки востребовано пользователями. В конце 2023 года данная возможность входила в топ-10 запросов по количеству голосов пользователей.