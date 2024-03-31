По информации инсайдера, процессоры класса H войдут в серию Core 200H.

Intel снова предложит процессоры Raptor Lake Refresh в одной из будущих мобильных линеек, сообщает Wccftech со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Как утверждает инсайдер, мобильные процессоры Raptor Lake-H Refresh будут выпускаться в серии Intel Core 200, в то время как новые процессоры Arrow Lake — в серии Intel Core Ultra 200. Компания продолжит придерживаться стратегии, когда в новом поколении верхний сегмент формируется совершенно новыми процессорами, а нижний обновлёнными процессорами прошлого поколения.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili (машинный перевод)

Эта стратегия уже применяется в текущем поколении, например, процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake используются для ноутбуков премиум класса, а процессоры Core — это Raptor Lake Refresh для более доступных решений на рынке. Будут ли снова использовать процессоры Meteor Lake для каких-либо моделей в следующей серии, неизвестно, но в Wccftech полагают, что это возможно.

Процессоры Intel Arrow Lake разрабатываются как для настольных ПК, так и для ноутбуков. По слухам, количество ядер относительно процессоров текущего поколения не изменится, флагманы по-прежнему будут предлагать конфигурацию 8P+16E, однако технологию Hyper-Threading могут отключить. Процессоры будут использовать многокристальную компоновку, настольные и мобильная серия HX получат интегрированную графику Xe-LPG, остальные мобильные чипы улучшенную версию Xe-LPG+. В числе других преимуществ, встроенный нейронный блок NPU, поддержка большего количества линий PCIe 5.