Похоже, готовится аналог программы PS4 Pro Enhanced для PS4 Pro.

По информации ресурса Insider Gaming, с выходом Pro версии игровой консоли PlayStation 5 (PS5) компания Sony запустит маркетинговую программу PS5 Pro Enhanced, в которой будут участвовать игры, использующие преимущества обновлённого оборудования PS5 Pro. Это будет аналог программы PS4 Pro Enhanced, которую запустили с выходом игровой консоли PS4 Pro.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

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Автор публикации, инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson), назвал несколько критериев для получения маркировки PS5 Pro Enhanced. Если кратко, игра должна работать на PS5 Pro с большим разрешением, с большей частотой кадров и/или использовать больше эффектов трассировки лучей. Для этого разработчики должны полагаться не только на возросшую производительность консоли, но и на новую технологию масштабирования PSSR. Отмечается, что память в PS5 Pro будет на 28% быстрее, а графический процессор — на 45%.

По слухам, в PS5 Pro будет использоваться новый чип под кодовым названием Viola. Он сохранит восемь процессорных ядер на базе архитектуры AMD Zen 2, ожидается лишь повышение частоты, но предложит новую графику на базе расширенной архитектуры RDNA 3. Ожидается, что графическое ядро предложит 60 вычислительных блоков CU. Официально новая консоль не анонсирована.