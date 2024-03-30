Исправили проблемы с загрузкой и вылеты.

Intel выпустила WHQL графический драйвер 31.0.101.5382 с исправлениями для нескольких игр. На дискретных видеокартах Intel Arc серии A исправили долгую загрузку Horizon Forbidden West при первом запуске, критические ошибки в Starfield с высокими и ультра-настройками графики. На дискретных видеокартах и интегрированной графике процессоров Core Ultra исправили проблемы, приводившие к зависаниям при загрузке бенчмарка 3DMark Speed Way.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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В списке известных проблем для видеокарт Intel Arc серии A упоминается игра Doom Eternal, при использовании графического API Vulkan в ней может наблюдаться мерцание. У интегрированной графики процессоров Core Ultra есть проблемы с Diablo IV, Avatar: Frontiers of Pandora и Uncharted: Legacy of Thieves Collection, а в случае с графикой процессоров Core 12-, 13- и 14-го поколения проблемы наблюдаются в Dragon Quest X Online.

Также в списке описаны проблемы в различных приложениях. Дискретные и интегрированные решения Xe объединяют проблемы в тестах PugetBench для Adobe Premiere Pro и Topaz Video AI, в дополнение к этому у интегрированной графики есть проблемы в Autodesk Maya, Blender и Procyon AI. Подробная информация приводится в примечаниях к релизу (PDF).