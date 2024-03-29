Эталонный вариант отличается компактными размерами и фирменным дизайном.

В VideoCardz отметили появление эталонной версии видеокарты Radeon RX 7600 на сайте официального интернет магазина AMD в Германии. Это событие удостоилось внимания, поскольку ранее эталонные RX 7600 были в дефиците и приобрести их было крайне затруднительно, объясняют специалисты. На это мог повлиять недочёт в конструкции, мешающий подключению кабелей питания — его пришлось исправлять. Судя по всему, в VideoCardz считают, что появление эталонных RX 7600 в немецком интернет магазине AMD указывает на достаточное количество видеокарт для продажи. Возможно, данных моделей станет больше и в других регионах.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В Германии видеокарта стоит 295 евро, рекомендованная цена с момента выпуска практически не изменилась. Эталонный вариант Radeon RX 7600 отличается компактной двухслотовой конструкцией с двумя вентиляторами, в длину видеокарта занимает 204 мм. Видеокарта выполнена преимущественно в чёрном цвете, радиатор также окрашен чёрный цвет, присутствуют редкие красные акценты.

Источник изображения: AMD

Эталонные карты 7000 серии отличает наличие видеовыходов DisplayPort 2.1, в данном случае их три, также присутствует один HDMI. Партнёры AMD могли выбирать, какую версию DisplayPort реализовывать на своих видеокартах: 2.1 или 1.4.

AMD Radeon RX 7600 предлагает 32 вычислительных блока CU, 2048 потоковых процессоров, 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью 288 ГБ/с.