Это уже не первые видеокарты с тематическим оформлением по этому сериалу.

Colorful выпустит 2 апреля совершенно новую версию видеокарт из серии iGame Vulcan, основанную на аниме-сериале «Туманный холм пяти стихий» (Wu Shan Wu Xing), сообщают VideoCardz и Wccftech. В ассортименте видеокарт Colorful это уже не первая серия, посвящённая этому сериалу, но это первые видеокарты в чёрно-золотом дизайне. В серию войдут видеокарты RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER.

Источник изображения: Colorful, Samsara Animations и Niceboat Animation, Wccftech

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Как и предыдущие модели iGame Vulcan, новая версия комплектуется съёмным экраном, который можно располагать вертикально или горизонтально. Ожидается, что экран тематических моделей получит уникальную анимацию запуска, однако у пользователей останется возможность самостоятельно настроить и выбрать свою анимацию, используя GIF-файлы.

Источник изображения: Colorful, Samsara Animations и Niceboat Animation, Wccftech

По имеющимся данным, видеокарты появятся в продаже исключительно в Китае. На данный момент информации о ценах нет.