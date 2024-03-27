Им будут доступны комплекты разработки с процессорами Core Ultra по большой скидке.

В декабре прошлого года Intel представила процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake для ноутбуков. Это первые процессоры компании с дополнительным нейронным блоком Neural Processing Unit (NPU), который предназначен для повышения производительности приложений с искусственным интеллектом (ИИ).

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

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Чтобы ускорить внедрение новых технологий, а также укрепить свои позиции на рынке Intel объявила о новой программе поддержки разработчиков: малых компаний и индивидуальных разработчиков, сообщает Tom's Hardware. В рамках этой программы Intel предлагает по большой скидке подготовленные комплекты разработки на базе компьютеров с процессорами Core Ultra.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Системы будут поставляться с полным стеком программного обеспечения, необходимым для разработки. Это стимулирует внедрение ИИ в программное обеспечение, которое будет хорошо работать на оборудовании Intel.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Кроме этого, Intel сотрудничает с поставщиками оборудования, предлагая доступ к своим ресурсам, включая ранние образцы оборудования, в целях тестирования тестирования и разработки.