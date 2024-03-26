UL также известна, как разработчик 3DMark, но новый бенчмарк не войдёт в этот пакет.

Компания UL Solutions, известная любителям игр, как разработчик бенчмарков 3DMark, выпустила новый тест для оценки производительности графических ускорителей при работе с генеративным искусственным интеллектом (ИИ). К сожалению, этот тест не войдёт в состав 3DMark, он ориентирован на профессионалов и пополнит набор UL Procyon. Называется новый тест Procyon AI Image Generation Benchmark, лицензия на год на момент написания стоит от 5000 долларов США, сообщает VideoCardz.

Интерфейс бенчмарка и пример результатов. Источник изображения: UL Solutions

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Бенчмарк AI Image Generation Benchmark включает два теста с различными моделями Stable Diffusion и оценивает скорость генерации изображений. В бенчмарк встроены несколько механизмов вывода: OpenVINO от Intel, TensorRT от NVIDIA, а также ONNX на базе DirectML. По умолчанию автоматически выбирается механизм, оптимальный для конкретного оборудования, но пользователь может изменять выбор, тестируя разные механизмы. В будущем компания планирует добавить в бенчмарк больше тестов.

Новый ИИ бенчмарк дополнит ранее представленный UL Procyon AI Computer Vision.