Ошибка или Meteor Lake в LGA исполнении всё-таки появятся?

Intel не выпустила полноценную настольную платформу с процессорами Meteor Lake в LGA исполнении, однако в Сети всё ещё находят зацепки, которые указывают на возможное появление подобных процессоров.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash

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В VideoCardz пишут о находке Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us, спецификациях материнской платы IBASE MI1002 с сокетом LGA 1851 для промышленных и встраиваемых систем. Предполагается, что первыми настольными процессорам для этого сокета станет серия Arrow Lake, однако производитель указывает в спецификациях совместимость с семейством Meteor Lake-PS.

Источник изображения: IBASE, VideoCardz

Возможно, это ошибка, с другой стороны, специалисты не исключают того, что Intel выпустит специализированные серии процессоров Meteor Lake в корпусе LGA. Эти процессоры будут ориентированы на конкретные рыночные ниши и не станут полноценными продуктами для настольных ПК. Официально об этом ничего не известно.

На данный момент процессор Intel Meteor Lake можно заполучить в составе ноутбука, мини-ПК или портативного игрового ПК. Платформа LGA 1700 продолжает оставаться актуальной с обновлённой линейкой процессоров Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh.