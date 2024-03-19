Компактная двухбашенная модель.

Noctua представила процессорный кулер NH-D12L в полностью чёрном исполнении chromax.black, сообщает TechPowerUp. Новая версия идентична стандартной, за исключением цвета: весь кулер, комплектный вентилятор, система креплений — всё окрашено в чёрный цвет.

Источник изображения: Noctua

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Noctua NH-D12L chromax.black это компактный и тихий двухбашенный кулер высотой 145 мм. Он подойдёт для шкафов и стоек высотой 4U, а также тонких башенных корпусов, в которых раньше можно было разместить неубедительные кулеры с вентиляторами диаметром 92 мм. Благодаря ассиметричной конструкции с одним 120-мм вентилятором и пятью тепловыми трубками NH-D12L приносит в этот компактный формат уровень эффективности, который выше, чем у многих полноразмерных моделей.

Система креплений SecuFirm2 совместима с платформами AMD AM5 и AM4, Intel LGA1851, 1700 и 1200, кулер не препятствует установке модулей памяти с высокими радиаторами, термопаста NT-H1 в комплекте.