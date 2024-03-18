KB5035853 может быть виновником снижения производительности в играх, а также других ошибок.

Владельцы компьютеров с APU и другим оборудованием компании AMD жалуются на проблемы с производительностью в играх после установки мартовского обновления Windows 11 под номером KB5035853, рассказывает Windows Latest со ссылкой на сообщения от читателей и обсуждения на платформе Reddit.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Ресурс отмечает несколько жалоб владельцев портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, которая основана на APU AMD из серии Ryzen Z1, но, похоже, проблемы не являются исключительными для этого устройства, есть жалобы и от владельцев ноутбуков с оборудованием AMD — всех их объединяет падение производительности в играх. Большинство пользователей говорит о значительном падении частоты кадров даже в старых играх, у некоторых частота кадров не изменилась, но появились частые статтеры.

До конца непонятно, является ли обновление KB5035853 основной причиной описываемых проблем, под подозрением также новые драйверы AMD, поскольку одно из решений проблемы — отключение внутриигрового оверлея в драйвере AMD. Попытаться решить проблему также можно сбросив настройки драйвера AMD или удалив обновление KB5035853.

Судя по другой публикации Windows Latest, обновление KB5035853 для Windows 11 вызывает и другие проблемы — критические ошибки с появлением BSOD. Коды ошибок разные, некоторые связаны с BitLocker, другие отсылают к проблемам с питанием и ошибкам в различных драйверах.