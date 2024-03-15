Но можно попытаться его отключить.

Microsoft сравнительно недавно внедрила в актуальные версии операционных систем Windows 10 и 11 интеллектуального помощника Copilot. Он предлагает пользователям уже много интересного и в дальнейшем его возможности будут расширяться, однако не всем он необходим.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Есть категория пользователей, которым от Windows нужен только базовый набор инструментов, и они были бы не прочь облегчить свою систему, удалив ненужные компоненты. Особенно были "рады" Copilot те пользователи Windows 10, которые не переходят на новую версию операционной системы из-за отсутствия необходимости в новых функциях подобного плана. К сожалению, ИИ помощник Copilot не может быть удалён в Windows 10, сообщает Windows Latest со ссылкой на представителей Microsoft.

На вопросы об удалении Copilot в компании посоветовали просто скрыть значок помощника с панели задач, но, возможно, всё же есть более надёжный вариант. Пользователи могут попробовать отключить Copilot с помощью редактора групповых политик. Нужный параметр находится по пути: конфигурация пользователя, административные шаблоны, компоненты Windows, Windows Copilot. В указанном разделе будет находиться опция, которая позволит отключить помощника.

Другой способ, который предлагают в Windows Latest для редакций Windows, где редактора групповых политик нет, например, редакции «Домашняя» (Home), скорее всего, не является альтернативой вышеописанному методу, а только позволяет скрыть значок с панели задач. Способ заключается в создании переменной ShowCopilotButton со нулевым значением DWORD по пути: