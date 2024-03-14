Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Приложение Intel APO получило поддержку 12 новых игр и может работать с ЦП Core от 12-го поколения
Но результаты включения Intel APO на процессорах предыдущих поколений непредсказуемы.

реклама

Программное обеспечение Intel APO, инструмент, который позволяет получить преимущество за счёт улучшенного планирования потоков в отдельных приложениях и играх, обновился и теперь поддерживает 14 игр, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Niek Doup, Unsplash (отредактировано)

реклама

Помимо Metro Exodus и Rainbow Six Siege, которые поддерживались изначально, список пополнили следующие наименования: 

  • Final Fantasy XIV
  • Red Dead Redemption 2 
  • World of Tanks
  • Dreams Three Kingdoms 2 (PRC) 
  • F1 22
  • Guardians of the Galaxy
  • Serious Sam 4 (VLK)
  • Strange Brigade (VLK)
  • Watch Dog Legion
  • World War Z
  • Dirt 5
  • World of Warcraft

Ранее рецензентами было подтверждено, что Intel APO способен значительно повысить производительность в играх. Тестов новой версии приложения с новыми играми пока нет. Список поддерживаемых процессоров по-прежнему ограничен следующими моделями:

  • Intel Core i9 14900KS
  • Intel Core i9 14900К
  • Intel Core i9 14900KF
  • Intel Core i9 14900HX
  • Intel Core i7 14700К
  • Intel Core i7 14700KF
  • Intel Core i7 14700HX

Однако, согласно странице приложения, Intel APO может работать и на других процессорах Intel с гибридным сочетанием ядер, Core 12-го поколения и новее. Но работа технологии на них не проверена, каков будет результат — неизвестно. Не исключено, что производительность не только не повысится, но даже снизится. Для указанных процессоров включить Intel APO нужно вручную, в «Расширенном режиме» приложения, там же можно включить технологию и для игр, отсутствующих в официальном списке. Также отмечается необходимость обновления BIOS.

#intel #intel apo
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Intel разъяснила, что представляет собой «ПК с искусственным интеллектом»
Intel выпустила процессор Core i9-14900KS с тактовой частотой до 6,2 ГГц и ценой 689 долларов США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
9
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
3
Samsung начала распространять обновление безопасности March 2024 на глобальные версии Galaxy S23
+
NYT: Украинским дронам стало слишком сложно обходить российские средства РЭБ на переднем крае
6
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
5
SCMP: Китайский гиперзвуковой дрон по аэродинамическим качествам обошел истребитель F-22 США
2
DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
+
Разработчики Titan Quest II раскрыли некоторые детали о Спарте
1
Австралийская команда исследователей увеличила эффективность печатных солнечных батарей
+
Обновление 6.0 для Forza Motorsport добавляет автомобили и новые функции для системы прогресса
+
Приложение Uber теперь отслеживает выбросы CO2 на «зеленых» поездках
+
Майнеры заинтересовались процессорами AMD Ryzen 7000
2
Daily Mail: Комета 12P/Pons-Brooks приближается к Земле
+
Новый флагманский LED-телевизор TCL обещает преодолеть барьер яркости с невероятными 6500 нитами
+
Logitech G Pro X Superlight 2 получила обновление с частотой отклика 4 кГц
4
Volvo инвестирует в технологию Breathe Battery, позволяющую на 30% ускорить зарядку электромобилей
+
Первая частная японская ракета со спутником взорвалась сразу после пуска
3
Caviar представляет Samsung S24 Ultra в стиле Tesla Cybertruck за $8770
+
Марс способен влиять на океанские течения на Земле и вызывать глубоководные водовороты
+
Процессоры Ryzen 9 7950X сейчас более выгодны в майнинге, чем видеокарты RTX 4090
2

Популярные статьи

Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
121
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
16
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
26
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
20
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
17
О Xbox Game Pass в 2024 году
11
На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
5
"До сих пор считаете, что США способны отделиться от экономики Китая, подумайте ещё раз" — IIF
4
Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
6

Сейчас обсуждают

bzun
21:06
Вина хуаней в том что их техника полна технологий слежения. У меня например стоит контроллер солнечных панелей, пришлось отдельный дмз поставить чтоб не ломался в китай. Маме установили модем тех самы...
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
Мегавольт
21:04
Начал слушать аудиокнигу и понял, что это надо читать. как масс эффект в свое время.
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Мегавольт
21:02
Чето вспомнился стебовый фильм робин гуд мужчины в трико. Король в джакузи и мигало с плейбоем для слепых это зачет.
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
bzun
21:01
У них хоть есть а россиян жрут лисицы, собаки и коты прям на поле боя после самоубийства выстрелом в голову или на гранате
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
Мегавольт
21:00
Слабоват. Без электриков, сантехников и врачей еще долго не смогут обойтись.
Огромный чип на 4 триллиона транзисторов представила компания Cerebras Systems
Шакро Старый
21:00
жалкое тупое, ты уже не котируешься.
Боррель высказался против призывов Папы Римского к мирным переговорам по Украине
bzun
20:59
Выборы, сам понимаешь. У хохлов смотришь в реальном времени как они уничтожают российское быдло
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
Михаил Иванович
20:59
У PS5 всего 16 гигов, и примерно 10 гб на видеопамять выделено
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
bzun
20:58
Бла, бла, бла... хороша лапша, фото и видео фиксация есть?
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
Шакро Старый
20:57
О как, наркоман из дурдома обиделся ?
NYT: Украинским дронам стало слишком сложно обходить российские средства РЭБ на переднем крае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем