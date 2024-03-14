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Программное обеспечение Intel APO, инструмент, который позволяет получить преимущество за счёт улучшенного планирования потоков в отдельных приложениях и играх, обновился и теперь поддерживает 14 игр, сообщает VideoCardz.
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Помимо Metro Exodus и Rainbow Six Siege, которые поддерживались изначально, список пополнили следующие наименования:
- Final Fantasy XIV
- Red Dead Redemption 2
- World of Tanks
- Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)
- F1 22
- Guardians of the Galaxy
- Serious Sam 4 (VLK)
- Strange Brigade (VLK)
- Watch Dog Legion
- World War Z
- Dirt 5
- World of Warcraft
Ранее рецензентами было подтверждено, что Intel APO способен значительно повысить производительность в играх. Тестов новой версии приложения с новыми играми пока нет. Список поддерживаемых процессоров по-прежнему ограничен следующими моделями:
- Intel Core i9 14900KS
- Intel Core i9 14900К
- Intel Core i9 14900KF
- Intel Core i9 14900HX
- Intel Core i7 14700К
- Intel Core i7 14700KF
- Intel Core i7 14700HX
Однако, согласно странице приложения, Intel APO может работать и на других процессорах Intel с гибридным сочетанием ядер, Core 12-го поколения и новее. Но работа технологии на них не проверена, каков будет результат — неизвестно. Не исключено, что производительность не только не повысится, но даже снизится. Для указанных процессоров включить Intel APO нужно вручную, в «Расширенном режиме» приложения, там же можно включить технологию и для игр, отсутствующих в официальном списке. Также отмечается необходимость обновления BIOS.