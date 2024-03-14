Но результаты включения Intel APO на процессорах предыдущих поколений непредсказуемы.

Программное обеспечение Intel APO, инструмент, который позволяет получить преимущество за счёт улучшенного планирования потоков в отдельных приложениях и играх, обновился и теперь поддерживает 14 игр, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Niek Doup, Unsplash (отредактировано)

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Помимо Metro Exodus и Rainbow Six Siege, которые поддерживались изначально, список пополнили следующие наименования:

Final Fantasy XIV

Red Dead Redemption 2

World of Tanks

Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)

F1 22

Guardians of the Galaxy

Serious Sam 4 (VLK)

Strange Brigade (VLK)

Watch Dog Legion

World War Z

Dirt 5

World of Warcraft

Ранее рецензентами было подтверждено, что Intel APO способен значительно повысить производительность в играх. Тестов новой версии приложения с новыми играми пока нет. Список поддерживаемых процессоров по-прежнему ограничен следующими моделями:

Intel Core i9 14900KS

Intel Core i9 14900К

Intel Core i9 14900KF

Intel Core i9 14900HX

Intel Core i7 14700К

Intel Core i7 14700KF

Intel Core i7 14700HX

Однако, согласно странице приложения, Intel APO может работать и на других процессорах Intel с гибридным сочетанием ядер, Core 12-го поколения и новее. Но работа технологии на них не проверена, каков будет результат — неизвестно. Не исключено, что производительность не только не повысится, но даже снизится. Для указанных процессоров включить Intel APO нужно вручную, в «Расширенном режиме» приложения, там же можно включить технологию и для игр, отсутствующих в официальном списке. Также отмечается необходимость обновления BIOS.