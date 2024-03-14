Перенос моделей должен быть простым.

Intel поделилась некоторой информацией о планах в отношении новых ускорителей искусственного интеллекта (ИИ), включая Gaudi 3 и Falcon Shores, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Markus Spiske, Unsplash

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Ускорители Gaudi 3 тестируются в лабораториях и должны появиться в третьем квартале. Они используют ту же архитектуру, что и Gaudi 2, но со значительными улучшениями, в частности, говорится о четырёхкратном приросте вычислительных возможностей, и полтора раза большей пропускной способности памяти. Falcon Shores станет первой архитектурой, разработанной исключительно для рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. Разработка Falcon Shores идёт полным ходом, а запуск намечен на 2025 год.

Источник изображения: Intel Corp

Intel разработала полноценный стек аппаратного и программного обеспечения для искусственного интеллекта, включая решения для быстрого перехода с другого оборудования на решения Intel. В данном случае одной из основных проблем для разработчиков является то, что переход на новое оборудование сопряжён с необходимостью внесения изменений в код приложений, разработанных под другое оборудование. Но с помощью программных решений Intel переход можно осуществить с минимумом усилий, потребуется несколько строк кода для переноса существующих или новых моделей на новое оборудование.

Источник изображения: Intel Corp

Недавно обсуждались тесты от Stability AI, где ускорители Intel Gaudi 2 были быстрее решений NVIDIA H100 и A100 при использовании базового фреймворка Pytorch, однако NVIDIA берёт верх при использовании оптимизаций TensorRT. Тем не менее, ускорители Gaudi 2 были признаны конкурентоспособной альтернативой и за счёт будущих оптимизаций они могут стать ещё быстрее. Intel стремится к лидерству в сегменте ИИ.