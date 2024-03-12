Игровая производительность китайской видеокарты всё ещё оставляет желать лучшего.

Специалисты немецкого ресурса ComputerBase решили протестировать несколько видеокарт китайской компании Moore Threads после недавних новостей о значительном повышении производительности с новыми драйверами. Этими видеокартами стали флагманская модель S80, выпущенная в конце 2022 года, а также новинка S30 — решение начального класса.

Источник изображения: Manuel, Unsplash (отредактировано)

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Если сравнивать видеокарты только по основным характеристикам, наличие 4096 шейдерных блоков в графическом процессоре MTT S80 ставит видеокарту рядом с Intel Arc A770 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, а MTT S30 с 1024 шейдерными блоками метит в конкуренты Intel Arc A380 и AMD Radeon RX 6500 XT. Но в реальности всё не так. Хотя быстродействие видеокарт Moore Threads действительно значительно увеличилась благодаря оптимизациям в новых драйверах, проблемы ещё есть, а производительность даже близко не находится на уровне вышеперечисленных предполагаемых конкурентов.

Во-первых, из 11 игр тестового набора на видеокартах Moore Threads запустились только 4, те проекты, что поддерживали DirectX 11, а это: Dota 2, Anno 1800, Baldur’s Gate 3, Counter-Strike 2. Игры с DirectX 12 специалистам запустить не удалось. Во-вторых, даже флагманская модель MTT S80 может конкурировать лишь с интегрированной графикой AMD, дискретные видеокарты начального класса RX 6400 и GTX 1650 далеко впереди.

Средняя частота кадров по итогам тестирования в четырёх играх.

Источник изображения: ComputerBase

Из четырёх протестированных игр лучше всего видеокарты Moore Threads показали себя в Dota 2, MTT S80 удалось опередить Radeon 760 в AMD Ryzen 8600G. В свою очередь, S30 замкнула список участников, немного уступив интегрированной в Intel Core i5-12500 графике UHD Graphics 770. В сводном рейтинге MTT S80 расположилась над Vega 8 в AMD Ryzen 5700G с небольшим преимуществом.