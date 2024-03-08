Включая FO32UP2 с поддержкой DisplayPort 2.1 (UHBR20).

GIGABYTE расширила гарантию до трёх лет на всю линейку игровых QD-OLED мониторов, включая модели CO49DQ, FO32U2P, FO32U2, FO27Q3, MO34WQC и MO34WQC2, сообщают TechPowerUp и VideoCardz, ссылаясь на объявление компании. Компания не объясняет, покрывает ли расширенная гарантия случаи выгорания панели, заявление «…Расширенная трёхлетняя гарантия призвана обеспечить пользователям душевное спокойствие и защиту от потенциальных проблем с сохранением изображения на панели…» может это подразумевать, но без официального подтверждения данный вопрос пока остаётся открытым.

Источник изображения: GIGABYTE

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Как отмечают в VideoCardz, GIGABYTE является единственной компанией, представившей QD-OLED монитор с высокоскоростным DisplayPort 2.1 (UHBR20), модель FO32UP2. Среди новых QD-OLED мониторов других производителей тоже есть модели с DP 2.1, но пока никто не может похвастаться такой высокой пропускной способностью. По сути, это означает, что на сегодняшний день GIGABYTE FO32UP2 — единственный монитор с разрешением 4K и частотой 240 Гц, который может выводить изображение без сжатия DSC.

GIGABYTE расширяет гарантию до трёх лет вслед за MSI и ASUS, которые также предлагают трёхлетнюю гарантию на новые QD-OLED мониторы, подтверждая, что она покрывает случаи выгорания.

Стоит отметить, что условия гарантии в различных регионах могут отличаться, этот вопрос требует уточнения непосредственно перед покупкой в каждом конкретном случае.