Среди претендентов на обновление графический редактор Paint.

Microsoft проведёт 21 марта мероприятие под названием «Новая эра работы» (New Era of Work), оно будет посвящено вопросам внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие процессы с помощью Copilot, Windows и Surface.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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В Windows Latest полагают, что на этом мероприятии компания может представить новые ИИ возможности для Windows 11 и новых компьютеров, которые оснащаются процессорами со встроенными нейронными блоками NPU. В обновлениях Windows 11 специалисты обнаружили намёки на внедрение новых ИИ инструментов с ускорением на NPU в графический редактор Paint, журнал активности операционной системы, приложение веб-камеры и т.д.

Судя по названиям новых файлов, графический редактор Paint может получить что-то наподобие ИИ ассистента, который будет помогать пользователю рисовать в режиме реального времени. А в журнале активности ИИ может быть задействован для быстрого интеллектуального поиска предыдущих действий и анализа информации, связанной с ними.

Нейронные блоки NPU в процессоры стали встраивать сравнительно недавно. Что касается настольных компьютеров и ноутбуков, такие процессоры есть у AMD в сериях Ryzen 7000 и 8000, у Intel это семейство процессоров Core Ultra под названием Meteor Lake, также Qualcomm разработала для компьютеров и ноутбуков процессор Snapdragon X Elite со встроенным NPU.