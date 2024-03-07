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Компания Palit представила новую недорогую модель GeForce RTX 4060 Infinity 2, сообщает VideoCardz. На первый взгляд она напоминает уже присутствующий на рынке вариант Dual, предлагая те же два 95-мм вентилятора с поддержкой режима 0 дБ, однако быстро становится понятно, что оснащение Infinity 2 проще.
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В отличие от Dual используется цельный алюминиевый радиатор, но с тепловыми трубками, по изображениям сложно определить, используется одна трубка или несколько. Как и в модели Dual накладка на обратной стороне видеокарты имеет вентиляционные вырезы, но сплошной алюминиевый радиатор полностью их перекрывает. Ещё одно внешне заметное отличие между моделями в PCIe коннекторе: Dual использует урезанный, в то время как Infinity 2 полноразмерный. Независимо от этого все RTX 4060 используют 8 линий PCIe 4-го поколения.
Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 доступна в двух вариантах, с заводским разгоном OC и без него. В первом случае частота графического процессора в режиме ускорения повышена до 2565 МГц, во втором случае видеокарта работает в соответствии со стандартными спецификациями, частота в режиме Boost 2460 МГц.
Цена неизвестна, как ожидается, она будет близка к рекомендованной.