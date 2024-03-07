Это должна быть недорогая версия, по иерархии располагающаяся ниже варианта Dual.

Компания Palit представила новую недорогую модель GeForce RTX 4060 Infinity 2, сообщает VideoCardz. На первый взгляд она напоминает уже присутствующий на рынке вариант Dual, предлагая те же два 95-мм вентилятора с поддержкой режима 0 дБ, однако быстро становится понятно, что оснащение Infinity 2 проще.

Источник изображения: Palit

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В отличие от Dual используется цельный алюминиевый радиатор, но с тепловыми трубками, по изображениям сложно определить, используется одна трубка или несколько. Как и в модели Dual накладка на обратной стороне видеокарты имеет вентиляционные вырезы, но сплошной алюминиевый радиатор полностью их перекрывает. Ещё одно внешне заметное отличие между моделями в PCIe коннекторе: Dual использует урезанный, в то время как Infinity 2 полноразмерный. Независимо от этого все RTX 4060 используют 8 линий PCIe 4-го поколения.

Источник изображения: Palit

Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 доступна в двух вариантах, с заводским разгоном OC и без него. В первом случае частота графического процессора в режиме ускорения повышена до 2565 МГц, во втором случае видеокарта работает в соответствии со стандартными спецификациями, частота в режиме Boost 2460 МГц.

Цена неизвестна, как ожидается, она будет близка к рекомендованной.