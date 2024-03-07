Теперь на базовом уровне частота обновления мониторов с горизонтальным разрешением до 3440 пикселей не должна быть меньше 144 Гц.

AMD сообщила об изменениях в требованиях сертификации FreeSync применительно к настольным мониторам и телевизорам. Новые требования были приняты ещё в сентябре прошлого года. Теперь, чтобы соответствовать базовому уровню FreeSync, мониторы и телевизоры с разрешением по горизонтали до 3440 пикселей должны обладать частой обновления 144 Гц и выше, а для соответствия уровню FreeSync Premium — частотой 200 Гц и выше.

Источник изображения: AMD

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При горизонтальном разрешении 3440 пикселей и более частота обновления должна быть не менее 120 Гц согласно новым требованиям AMD FreeSync Premium. Чтобы соответствовать уровню FreeSync Premium Pro монитор или телевизор должны также отвечать требованиям FreeSync Premium и FreeSync HDR. Эти изменения учитывают формировавшийся с 2015 года тренд на повышение частоты обновления игровых мониторов.

Технология AMD FreeSync образует крупнейшую экосистему игровых дисплеев на рынке, сообщает AMD. Технология охватывает широкий спектр устройств и платформ: телевизоры, мониторы, ноутбуки, консоли, поддерживает DisplayPort, HDMI и USB. Что интересно, требования к дисплеям ноутбуков компания не изменила, они остаются прежними.