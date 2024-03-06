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Moleculo
ADATA XPG внедрила в производство скоростной DDR5 новую технологию для улучшения охлаждения
Технология будет применяться при производстве модулей со скоростью 8000 МТ/с и выше.

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Киберспортивный бренд XPG компании ADATA Technology сообщил о начале применения специальной технологии термического покрытия (thermal coating technology) печатных плат при производстве высокочастотной оперативной памяти DDR5, передаёт TechPowerUp.

Технология будет применяться при производстве модулей со скоростью 8000 МТ/с и выше, в частности, в сериях Lancer Neon RGB и Lancer RGB. Поставки таких модулей начнутся во 2-м квартале.

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Источник изображения: ADATA

По информации ADATA, технология позволяет снизить рабочие температуры более чем на 10%. В качестве примера компания демонстрирует тепловизионные снимки двух комплектов памяти, которые тестировались в одинаковых условиях.

Источник изображения: ADATA

Произведённая с применением новой технологии память под нагрузкой оказалась на 8,5 градусов холоднее. Обычная память нагрелась до 78,5 градусов по Цельсию, а модули, произведённые по новой технологии, до 70 градусов по Цельсию.

#ddr5 #оперативная память #adata #xpg
Источник: techpowerup.com
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ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
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