реклама
Компания Biostar представила материнскую плату A620MH Aurora для платформы AMD AM5, основанную на ранее неизвестном чипсете A620A. Как сообщает Tom’s Hardware, A620A — это ещё один чипсет начального уровня, который основан не на новой микросхеме Promontory 21, а на старой Promontory 19, предположительно, той же, что используется чипсетом B550. Основное отличие между A620 и A620A в скорости соединения с процессором, чипсет A620 использует четыре линии PCIe 4.0, в то время как A620A четыре линии PCIe 3.0.
реклама
Biostar A620MH Aurora выполнена в формате microATX и обладает 6-фазной подсистемой питания, поддерживая процессоры мощностью до 170 Вт. Два слота оперативной памяти позволяют установить до 96 ГБ DDR5, но не исключено, что в будущем выйдет обновление BIOS и объём расширят до 128 ГБ.
Для подключения накопителей на плате присутствует четыре порта SATA III и один разъём M.2 2280 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4. Также плата предлагает один слот расширения PCIe 4.0 x16, подключённый к процессору, два слота расширения PCIe 3.0 x1, подключённых к чипсету. Присутствует гигабитный сетевой адаптер RTL8111H и встроенное аудио ALC897 от Realtek, для подключения мониторов есть один порт HDMI 1.4 и один порт VGA.
Сроки начала продаж и цена Biostar A620MH Aurora не уточняются.