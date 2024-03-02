Вероятно, это будет одно из самых доступных решений на рынке.

Компания Biostar представила материнскую плату A620MH Aurora для платформы AMD AM5, основанную на ранее неизвестном чипсете A620A. Как сообщает Tom’s Hardware, A620A — это ещё один чипсет начального уровня, который основан не на новой микросхеме Promontory 21, а на старой Promontory 19, предположительно, той же, что используется чипсетом B550. Основное отличие между A620 и A620A в скорости соединения с процессором, чипсет A620 использует четыре линии PCIe 4.0, в то время как A620A четыре линии PCIe 3.0.

Источник изображения: Biostar

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Biostar A620MH Aurora выполнена в формате microATX и обладает 6-фазной подсистемой питания, поддерживая процессоры мощностью до 170 Вт. Два слота оперативной памяти позволяют установить до 96 ГБ DDR5, но не исключено, что в будущем выйдет обновление BIOS и объём расширят до 128 ГБ.

Источник изображения: Biostar

Для подключения накопителей на плате присутствует четыре порта SATA III и один разъём M.2 2280 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4. Также плата предлагает один слот расширения PCIe 4.0 x16, подключённый к процессору, два слота расширения PCIe 3.0 x1, подключённых к чипсету. Присутствует гигабитный сетевой адаптер RTL8111H и встроенное аудио ALC897 от Realtek, для подключения мониторов есть один порт HDMI 1.4 и один порт VGA.

Сроки начала продаж и цена Biostar A620MH Aurora не уточняются.