А на предприятиях Intel планирует использовать роботов — коботов.

Журналисты Tom’s Hardware узнали дополнительные подробности о производственных планах Intel на ближайшие годы из доклада исполнительного вице-президента и генерального директора подразделения производства и поставок Кейвана Эсфарджани (Keyvan Esfarjani) в рамках мероприятия Intel Foundry Direct Connect.

Источник изображения: Luan Gjokaj, Unsplash

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Специалист уточнил, что производство по техпроцессу Intel 14A должны запустить в 2026 году, а по техпроцессу Intel 10A — в 2027 году. Стоит отметить, что суффикс A обозначает ангстремы, 10 ангстрем эквивалентны 1 нанометру. Это означает, что Intel 10A является первой технологией компании класса 1 нм. Подробностей о технологии Intel 10A на мероприятии не раскрыли, кроме того, что ожидаются, как минимум, двузначные улучшения в производительности и энергопотреблении. Предварительный прогноз — около 15%.

Компания планирует инвестировать в производство 100 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. В частности, эти средства пойдут на расширение и создание новых производственных площадок. Также Intel стремится повысить автоматизацию производства и внедрить искусственный интеллект (ИИ) во все его сегменты. Это включает в себя внедрение «коботов» — коллаборативных роботов, которые могут работать вместе с людьми.