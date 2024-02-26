Решения начального уровня для компактных решений.

NVIDIA представила две новые профессиональные видеокарты в линейке Ada Lovelace для ноутбуков во время выставки Mobile World Congress 2024. Это модели начального уровня RTX 500 и RTX 1000. Теперь линейка насчитывает семь моделей, основные спецификации которых приводятся в брошюре NVIDIA (PDF).

Источник изображения: Nakul, Unsplash

RTX 500 Ada предлагает 2048 CUDA ядер, 16 ядер трассировки лучей, 64 тензорных ядра и 4 ГБ GDDR6 видеопамяти с 64-битной шиной. Мощность видеокарты 35…60 Вт.

RTX 1000 Ada предлагает 2560 CUDA ядер, 20 ядер трассировки лучей, 80 тензорных ядер и 6 ГБ GDDR6 видеопамяти с 96-битной шиной. Мощность видеокарты 35…140 Вт.

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Как отмечает компания, генеративный искусственный интеллект (ИИ) и гибридный формат работы становятся новыми стандартами, поэтому у специалистов в различных сферах возникает необходимость в ноутбуках, которые могли бы ускорять выполнение ИИ задач. Новое поколение таких устройств будет включать нейронный блок NPU, встроенный в центральный процессор и, в случае с графическими ускорителями NVIDIA RTX, графический процессор с тензорными ядрами. В то время как NPU ориентирован на более лёгкие задачи, графический процессор будет использоваться в более ресурсоёмких рабочих процессах.

Спецификации мобильных профессиональных видеокарт линейки Ada Lovelace и Ampere.

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA позиционирует графические ускорители RTX 500 и 1000, как решения для компактных систем и ускорения таких задач с использованием ИИ алгоритмов, как удаление фонового шума в видео, размытие и масштабирование изображений, улучшение качества потоковой передачи видео. Для выполнения более сложных задач компания предлагает в линейке Ada модели RTX 2000, 3000, 3500, 4000 и 5000. Они могут справиться с различными ИИ задачами в процессах 3D моделирования, ускорять локальные языковые модели, использоваться для обучения моделей и разработки ИИ приложений.