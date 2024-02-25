Эта модель будет конкурировать с GeForce RTX 4070 от NVIDIA.

AMD Radeon RX 7900 GRE, видеокарта, представленная летом прошлого года в Китае, станет доступна глобально 27 февраля, сообщает VideoCardz. Намёки на это появлялись неоднократно, видеокарта была замечена в каталогах европейских ритейлеров.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Зарубежная рекомендованная цена RX 7900 GRE составит 549 долларов США, таким образом, она будет конкурировать с RTX 4070 от NVIDIA, которая стоит столько же.

Источник изображения: AMD / VideoCardz

По данным AMD, RX 7900 GRE до 32% быстрее RTX 4070 в выбранном наборе игр, в среднем на 14%. Одним из преимуществ RX 7900 GRE является больший объём видеопамяти, 16 ГБ против 12 ГБ у конкурирующей модели NVIDIA.

Самым большим недостатком RX 7900 GRE специалисты называют ограниченную мощность платы 260 Вт, что приближает её по производительности к RX 7800XT, несмотря на количество ядер, которых больше на треть.

Источник изображения: AMD / VideoCardz

RX 7900 GRE займёт место между RX 7900 XT и 7800 XT в текущей серии настольных видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA3. За рубежом эти модели сейчас продаются по цене от 699 и 489 долларов США соответственно.