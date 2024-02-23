Ноутбуки из новой серии с котиками.

Компания Colorful представляет свой первый ноутбук на базе AMD под брендом Colorfire, который должен быть хорошо известен благодаря выпуску видеокарт с ярким дизайном, сообщает VideoCardz. Серия MEOW с котиками появилась в прошлом году и, судя по всему, стала популярной, поскольку после выпуска нескольких видеокарт последовали и другие комплектующие: материнские платы, корпуса, оперативная память и т. д. А теперь ассортимент серии дополнят ноутбуки.

Источник изображения: Colorful, Colorfire. JD.com

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На данный момент известно о 15,6-дюймовых ноутбуках MEOW R15 в бело-оранжевом исполнении. Доступны конфигурации с APU AMD Ryzen 7 7735H или Ryzen 7 8845HS — оба имеют 8 ядер, но основаны на разных архитектурах, Zen3+ или Zen4 соответственно:

Ryzen 7 8845HS + RTX 4070 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти: 7499 юаней (акция 6699 юаней)

Ryzen 7 7735H + RTX 4050 + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти: 5499 юаней (акция 4999 юаней)

Источник изображения: Colorful, Colorfire. JD.com

Ноутбук MEOW R15 с дискретной графикой GeForce RTX 4070 может похвастаться TGP 140 Вт, не ограниченным технологией NVIDIA Max-Q. Что касается дисплея, 15,6-дюймовый экран поддерживает разрешение 2,5K с частотой обновления 165 Гц. В качестве альтернативы предлагается вариант с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц.

Ноутбук имеет оранжевую крышку, это керамическое покрытие меняет цвет в зависимости от угла обзора. В VideoCardz узнали, что Colorful готовится анонсировать ноутбуки MEOW на мировом рынке, продажи не будут ограничены Китаем.

Источники: JD.com (1, 2); VideoCardz.