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Moleculo
Не все процессоры Intel Arrow Lake получат улучшенную графику Xe-LPG+
Похоже, она появится в мобильных процессорах.

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Процессоры Intel Arrow Lake предложат совершенно новые архитектуры процессорных ядер и интегрированной графики. Ходили слухи, что интегрированная графика в Arrow Lake будет основана на улучшенной версии архитектуры Xe-LPG, по сравнению с той, что используется в процессорах Meteor Lake. Однако теперь выясняется, что эта улучшенная версия графики, имеющая обозначение LPG+, появится не во всех процессорах Arrow Lake.

Источник изображения: Luan Gjokaj, Unsplash

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Как сообщает VideoCardz со ссылкой на Coelacanth's Dream, только Intel Arrow Lake-H получат интегрированную графику Xe-LPG+, в то время как настольные процессоры Arrow Lake-S получат Xe-LPG. К таким выводам энтузиасты пришли после анализа изменений в коде компилятора C for Metal Compiler, в пояснениях к которым отмечается, что только некоторые модели процессоров будут оснащены графикой Xe-LPG+, в коде она имеет версию GFX 12.74. От Intel потребуется ввести отдельные идентификаторы устройств PCI в программном обеспечении для обеспечения поддержки разных вариантов графики.

По ряду слухов, Xe-LPG+ отличается от обычной LPG поддержкой инструкций DPAS (систолическое накопление скалярного произведения) для поддержки умножения FP16, BF16, IN4 и INT4 с накоплением 16 или 32 бит. Это означает, что благодаря ядрам XMX графический процессор может выполнять гораздо больше операций за такт. Эта инструкция поддерживается современными дискретными видеокартами Xe-HPG, но в LPG была отключена.

Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake-S будут выпущены в этом году вместе с мобильной серией Arrow Lake-H и маломощной премиальной серией Lunar Lake-MX.

#intel #процессоры #arrow lake
Источник: videocardz.com
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