Это позволило улучшить в игре статистику 1% FPS.

Бразильский мастер Пауло Гомес (Paulo Gomes) и его команда снова модифицировали одну из флагманских видеокарт NVIDIA предыдущего поколения, двукратно увеличив объём видеопамяти. На этот раз в руки специалистов попала GeForce RTX 2080, которая была выпущена в 2018 году. Это уже далеко не новая видеокарта, но она всё ещё актуальна, производительности достаточно для современных игр, а из сложных ситуаций поможет выбраться DLSS. Графический процессор видеокарты TU104-400 предлагает 2944 ядра CUDA, а что касается памяти, RTX 2080 оснащается 8 ГБ 256-битной GDDR6. Специалисты получили заказ увеличить память до 16 ГБ и показали весь процесс на своём YouTube канале, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Paulo Gomes, YouTube

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Хотя 8 ГБ видеопамяти всё ещё считаются достаточными для игр, особенно, если речь идёт о 1080p разрешении, встречаются проекты, которым нужно больше. Дополнительный объём видеопамяти потребуется в случае установки на игры модификаций с текстурами высокого разрешения, также требования возрастают при включении трассировки лучей. В общем и целом, больше памяти никогда не помешает, тем более сейчас, в условиях увлечения генеративным ИИ — больший объём памяти позволит ускорять на видеокарте выполнение больших моделей.

Источник изображения: Paulo Gomes, YouTube

Процесс модификации оказался довольно прост для специалистов. Он включал в себя замену чипов памяти и настройку перемычек, чтобы заставить графический процессор распознать увеличенный объём. Как показано в видео, видеокарта прекрасно работает с официальными драйверами без необходимости их модификации.

Модифицированную видеокарту протестировали в игре Resident Evil 4, требовательной к видеопамяти. Хотя средняя частота кадров осталась практически неизменной, тест показал значительные улучшения по редким событиям — пропали фризы и статтеры, появляющиеся при нехватке видеопамяти.





Источники: Paulo Gomes, YouTube; VideoCardz.