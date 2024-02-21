И штрафует тех, кто продаёт карты дешевле.

Видеокарты AMD Radeon RX 6750 GRE стали популярным игровым вариантом в Китае, предлагая отличное соотношение производительности и цены, по сравнению с конкурирующими решениями. Однако, похоже, AMD недовольна тем, что некоторые розничные продавцы продают видеокарты ниже рекомендуемой розничной цены.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Видеокарты AMD Radeon RX 6750 GRE стали настолько популярны в массовом сегменте, что AMD и партнёры решили отложить выпуск видеокарт Radeon RX 7600 в Китае. Что касается производительности, Radeon RX 6750 GRE иногда предлагает даже более высокую производительность, чем NVIDIA RTX 4060 и 4060 Ti.

Видимо, спрос на видеокарты так велик, что некоторые розничные продавцы решаются снизить цену ниже рекомендованной. По информации MyDrivers, AMD штрафует таких продавцов. Если требования AMD будут нарушены четыре раза, кроме повышенного штрафа продавец может лишиться возможности получать и продавать эти карты вообще. В Wccftech отметили, что впервые слышат о таких строгих действиях со стороны AMD. Вероятно, компании приходится контролировать цены, дабы сбалансировать спрос на все реализуемые модели.

Источники: Wccftech, MyDrivers.