А для AMD крепление со смещением.

Arctic выпустила системы жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» Liquid Freezer III. В новом поколении AIO системы предлагают целый ряд существенных конструктивных изменений. В первую очередь внимание привлекает водоблок, напоминающий авиационный двигатель. Внутри его корпуса спрятан вентилятор, который создаёт принудительное движение воздуха в зоне VRM материнской платы и способствует охлаждению цепей питания. Компания отмечает, что это решение может снизить температуру VRM на 17…18 градусов.

Источник изображения: Arctic

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В числе других значимых конструктивных улучшений: новая теплосъёмная пластина с увеличенной площадью рёбер, увеличение площади радиатора, несколько вариантов управления насосом и вентиляторами: независимый с тремя отдельными кабелями и вариант AIO, когда к материнской плате подключается один кабель.

Arctic комплектует системы охлаждения Liquid Freezer III монтажной рамой для платформы Intel LGA 1700, препятствующей изгибу процессора и материнской платы. Эта особенность платформы LGA 1700 хорошо известна, одни относятся к ней скептически, другие серьёзнее, покупая специальные рамки для замены стандартного механизма.

Источник изображения: Arctic

По информации Arctic, стандартный механизм LGA 1700 деформирует процессор, вдавливая его в сокет. Основное усилие сосредоточено в двух точках и равноценно нагрузке в 40 кг. Производитель считает, что при высокой тепловой нагрузке это может привести к проблемам в долгосрочной перспективе, поэтому комплектует новые системы охлаждения фирменной монтажной рамой, которая одновременно выступает и креплением водоблока. Для AMD в комплект входит крепление со смещением на 5 мм, учитывающее смещение чиплетов с процессорными ядрами относительно центра корпуса процессоров Ryzen.

Что ещё интересно, компания заявляет, что Liquid Freezer III не совместим с некоторыми материнскими платами из-за крупного радиатора M.2 накопителя в верхнем слоте. Владельцам таких плат компания готова предоставить альтернативный радиатор M.2. Приводится список совместимых плат.

Arctic Liquid Freezer III поддерживают платформы AMD AM5 и AM4, Intel LGA 1700 и будущий LGA 1851. Комплектуются системы тремя вентиляторами P12 PWM PST с или без подсветки, в зависимости от выбора покупателя. При скорости вращения до 2000 об/мин они развивают поток до 48,82 CFM.

Источник изображения: Arctic

Arctic представила варианты Liquid Freezer III с радиаторами длиной 240, 280, 360 и 420 мм, чёрные и белые версии с подсветкой, а также чёрную версию без подсветки. Подсветка в RGB версиях будет у вентиляторов и вентиляционного отверстия водоблока. Европейские цены начинаются от 104 евро за 240-мм модель без подсветки и заканчиваются 150 евро за 420-мм белую модель с подсветкой. Но в честь 23-летия Arctic делает временные скидки.



