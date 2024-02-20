Zen 6 процессоры ждут в 2025-2026 году.

В этом году AMD должна представить новые процессоры на базе архитектуры Zen 5, ждать этого, вероятно, ещё достаточно долго, но инсайдеры уже обсуждают последующие поколения. По новым слухам, потребительские Zen 6 процессоры AMD под кодовым названием Medusa получат интегрированную графику на базе архитектуры RDNA 5. Об этом сообщает Wccftech, ссылаясь на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Olrak29_.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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Мало что известно об архитектурах AMD следующего поколения Zen 6 и RDNA 5. По слухам, Zen 6 может быть ещё более масштабным архитектурным обновлением, чем Zen 5, процессорам Medusa приписывают изменения в компоновке, новые межсоединения и другие улучшения, которые повысят пропускную способность и снизят задержки между кристаллами.

Можно ожидать, что эти процессоры будут представлены где-то в конце 2025 или середине 2026 года. AMD взяла на себя обязательство поддерживать AM5, как минимум, до 2025 года, поэтому Medusa может стать последним значительным обновлением для платформы AM5.