В стандартную комплектацию этого ноутбука входит блок мощностью 400 Вт.

Компания EuroCom объявила о совместимости своего 780-ваттного блока питания с ноутбуком MSI TITAN 18HX благодаря появлению нового кабеля-адаптера, сообщает VideoCardz. Да, речь идёт о блоке питания мощностью 780 Вт для ноутбука. Одно из направлений компании EuroCom — выпуск высоко-производительных ноутбуков и мобильных рабочих станций, для них блок питания такой мощности может понадобиться.

Источник изображения: EuroCom

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Что касается MSI TITAN 18HX — это ноутбук на базе Intel Core i9-14900HX и мобильной NVIDIA GeForce RTX 4090, который поставляется в комплекте с блоком питания на 400 Вт. Предполагается, что в некоторых сценариях такой мощности может быть недостаточно. Хотя о таких случаях неизвестно, кто-то для уверенности может и заинтересоваться более мощным блоком питания, правда это будет не дёшево. Сам блок стоит 299 долларов США, а адаптер питания 129 долларов.

Блок питания EuroCom мощностью 780 Вт имеет относительно небольшие размеры 10×32,5×4 см и весит 1,38 кг. Для более эффективного охлаждения в конструкции предусмотрено два вентилятора, также на корпусе присутствует небольшой дисплей, отражающий текущие значения напряжения, тока и мощности.