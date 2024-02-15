Уменьшенная версия Peerless Assassin 120 с одним вентилятором.

Thermalright представила небольшой двухбашенный кулер для процессора Peerless Assassin 120 MINI. Как отмечают в TechPowerUp, новинка является уменьшенной версией оригинальной модели из 2021 года. MINI версия отличается не только размером, но и комплектацией — кулер поставляется с одним 120-мм вентилятором, который располагается между башнями. В продаже появится полностью чёрный и белый вариант кулера, но цена пока не уточняется.

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Источник изображения: Thermalright

Размеры Peerless Assassin 120 MINI с установленным вентилятором составляют 125×110×145 мм. Оригинальная, более крупная модель с двумя вентиляторами имеет размеры 125×135×157 мм.

Источник изображения: Thermalright

Конструкция Peerless Assassin 120 MINI включает в себя никелированное медное основание, тепло от которого к двум башням переносят шесть 6-мм медных тепловых трубок. В комплектном вентиляторе TL-D12B используется гидродинамический подшипник, скорость вращения крыльчатки достигает 1500 об/мин, при этом вентилятор развивает поток воздуха 66,87 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление 1,53 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 25,6 дБ.

В числе поддерживаемых платформ Intel LGA1700 и 1200, AMD AM5 и AM4.