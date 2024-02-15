Это значительное обновление позволит разработчикам использовать более широкий спектр исходных данных для обучения моделей.

AMD выпустила ROCm 6.0 — это значительное обновление вычислительной платформы, обеспечивающее улучшенную аппаратную и программную поддержку алгоритмов искусственного интеллекта, моделей машинного обучения. Появление совместимости с открытой библиотекой ONNX и поддержка типа данных INT8 посредством MIGraphX позволит разработчикам использовать более широкий спектр исходных данных для обучения моделей на оборудовании AMD, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD

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Что касается аппаратного обеспечения, то в ROCm 6.0 реализована поддержка Radeon PRO W7800 и Radeon RX 7900 GRE, а это значит, что теперь ROCm можно использовать с любой из выпущенных на текущий момент настольных видеокарт на базе графического процессора Navi 31. В настоящее время нет информации относительно дальнейшего расширения поддержки на видеокарты классом ниже, такие как Radeon RX 7800 XT и другие, однако вполне вероятно, что AMD продолжит расширять поддержку.

Стоит напомнить, что прошлый выпуск ROCm 5.7 добавил поддержку Radeon RX 7900 XT и PyTorch.