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Moleculo
В обновлении FurMark 1.38 появилась поддержка GeForce RTX 40 SUPER и Radeon RX 7600 XT
Близится релиз новой версии FurMark 2.

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Популярная программа для стресс-тестирования видеокарт под названием FurMark обновилась до версии 1.38. Обновление будет особенно полезно для владельцев новых видеокарт, которые были выпущены AMD и NVIDIA в начале года. Речь идёт о Radeon RX 7600 XT, а также тройке видеокарт GeForce RTX 40 SUPER. FurMark распространяется в составе пакета программного обеспечения вместе с не менее известными утилитами GPU-Z, GPU Shark и ZoomGPU — они тоже были обновлены.

Источник изображения: Daniel Hatcher, Unsplash

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Одновременно с этим близится релиз FurMark 2, новой версии со множеством изменений. На данный момент FurMark 2 находится на стадии бета-тестирования, но релиз может состояться в ближайшие дни, сообщают в VideoCardz, отмечая, что новая версия обладает лучшей совместимостью с видеокартами Intel Arc.

В заключение стоит отметить, что FurMark и подобное ему программное обеспечение сильно нагружает видеокарты, поэтому использовать его стоит с осторожностью, понимая риски, с которыми можно столкнуться, вплоть до выхода видеокарты или всей системы из строя.

#видеокарты #furmark
Источник: videocardz.com
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