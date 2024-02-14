В прошлом году цены резко выросли.

Цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 стали снижаться в Германии и, вероятно, Европе в целом, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт ресурса 3DCenter. За последние недели тенденция стала явно прослеживаться.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash (отредактировано)

реклама

Если в январе разные варианты RTX 4090 стоили в диапазоне 1890…2050 евро, то в феврале их же можно найти по цене 1840…1950 евро. Тем не менее, это всё ещё существенно выше цен, которые наблюдались в августе прошлого года, тогда флагманскую игровую видеокарту нового поколения можно было приобрести за 1590 евро.

Источник: 3DCenter.org

Как утверждают различные источники, перед тем, как новые экспортные ограничения США начали действовать, NVIDIA увеличила поставки видеокарт GeForce RTX 4090 в Китай. Этот шаг оказал существенное влияние на глобальную доступность и цены. Похоже, что теперь снова наступает баланс в отношении поставок RTX 4090 в разные регионы. Потребители в Китае тоже не остались без флагмана, NVIDIA представила для этого рынка урезанный вариант RTX 4090 D с меньшим количеством CUDA ядер, но прежним объёмом памяти.