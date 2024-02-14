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Цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 стали снижаться в Германии и, вероятно, Европе в целом, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт ресурса 3DCenter. За последние недели тенденция стала явно прослеживаться.
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Если в январе разные варианты RTX 4090 стоили в диапазоне 1890…2050 евро, то в феврале их же можно найти по цене 1840…1950 евро. Тем не менее, это всё ещё существенно выше цен, которые наблюдались в августе прошлого года, тогда флагманскую игровую видеокарту нового поколения можно было приобрести за 1590 евро.
Как утверждают различные источники, перед тем, как новые экспортные ограничения США начали действовать, NVIDIA увеличила поставки видеокарт GeForce RTX 4090 в Китай. Этот шаг оказал существенное влияние на глобальную доступность и цены. Похоже, что теперь снова наступает баланс в отношении поставок RTX 4090 в разные регионы. Потребители в Китае тоже не остались без флагмана, NVIDIA представила для этого рынка урезанный вариант RTX 4090 D с меньшим количеством CUDA ядер, но прежним объёмом памяти.