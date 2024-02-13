Это мощные мобильные процессоры.

Компания Minisforum представила в рамках собственной линейки платформ MoDT (Mobile on Desktop) новые Mini-ITX материнские платы с распаянными мобильными процессорами AMD: 8-ядерным Ryzen 7 7745HX и 16-ядерным Ryzen 9 7945HX, — сообщает VideoCardz.

В состав платформ входит охлаждение процессора и M.2 накопителя, для сборки полноценной системы покупателю понадобится докупить, как минимум, оперативную память SO-DIMM DDR5, вентилятор для процессорного кулера, твердотельный накопитель, блок питания и корпус. Платформа позволяет устанавливать дискретные видеокарты в слот PCIe Gen5 x16.

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Источник изображения: Minisforum

Материнская плата Minisforum на базе процессора AMD Ryzen 9 7945HX доступна по цене 519 долларов США с учётом скидки (649 долларов без скидки), версия на Ryzen 7 7745HX на 120 долларов дешевле.

По результатам тестов YouTube блогера ETA PRIME, процессор AMD Ryzen 9 7945HX показывает пиковое энергопотребление 100 Вт во время многоядерного тестирования, а тактовая частота достигает 4,75 ГГц. Оценка производительности процессора в одноядерном тестировании Geekbench 6 составляет 2890 баллов, в многоядерном — 16584 балла. Это от 1,5 до 15% меньше, чем у настольного Ryzen 9 7950X.