Новая версия проекта появилась внезапно и, судя по первым тестам, работает очень хорошо.

Проект под названием ZLUDA, который изначально представлял собой реализацию для запуска CUDA приложений на оборудовании Intel через программный интерфейс OneAPI, после некоторого простоя был возрождён, но теперь, чтобы сделать возможным запуск CUDA приложений на видеокартах AMD через ROCm, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix и репозиторий проекта на GitHub.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Утверждается, что AMD спонсировала проект ZLUDA в течение двух лет, но затем поддержка прекратилась и новая версия ZLUDA для видеокарт AMD стала открытой. Похоже, проект будет продолжать развиваться разработчиком и сообществом уже на добровольных началах.

Источник изображений: Phoronix

Как объясняют специалисты, за исключением сложностей с некоторыми технологиями NVIDIA, например, Optix, ZLUDA позволяет запускать CUDA приложения на видеокартах AMD без необходимости каких-либо изменений в коде. Единственное требование — включить библиотеку ZLUDA, которая заменит CUDA. В Phoronix протестировали библиотеку и подтвердили, что программное обеспечение с поддержкой CUDA работает через платформу AMD ROCm без необходимости в каких-либо модификациях. Что интересно, в Blender 4.0 производительность видеокарт Radeon с применением ZLUDA даже выше, чем с AMD HIP.