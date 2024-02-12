Уязвимость получила оценку 7,3 балла по системе NIST (CVSS).

Владельцам твердотельных накопителей Samsung, использующим фирменное программное обеспечение программное обеспечение (ПО) Samsung Magician, настоятельно рекомендуют обновить его до версии 8.0.1. В этой версии исправлена серьёзная уязвимость с оценкой 7,3 балла по системе NIST (CVSS), сообщает TweakTown. В базе данных общеизвестных уязвимостей ей присвоен идентификатор CVE-2024-23769.

Источник изображения: Samsung Memory, Unsplash (отредактировано)

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Судя по описанию, злоумышленник может получить доступ к файлам и другим конфиденциальным данным в системе, воспользовавшись этой уязвимостью. Впервые о ней сообщили 30 октября прошлого года, из чего следует, что для выпуска «заплатки» в версии 8.0.1 инженерам Samsung потребовалось около трёх месяцев. На момент написания Samsung Magician версии 8.0.1 для операционных систем Windows доступен для загрузки на официальном сайте компании, о каких-либо других изменениях в новой версии ПО неизвестно.

Samsung Magician — это ПО с широким набором возможностей, предназначенное для ряда внутренних и внешних твердотельных накопителей, карт памяти и USB-накопителей компании Samsung. Помимо статистических данных о состоянии накопителей и инструментов мониторинга, ПО предлагает различные сценарии тестирования, диагностики и оптимизации, а также набор инструментов для защиты данных.