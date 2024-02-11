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GIGABYTE усилила печатные платы, как минимум, нескольких своих видеокарт из серии NVIDIA GeForce RTX 40, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом MisinformationALWAYS. Усиление выполнено рядом с коннектором PCIe, в области, которая подвержена большой нагрузке на излом, особенно в моделях с массивной и тяжёлой системой охлаждения.
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Утверждается, что с усиленной печатной платой поставляются обновлённые модели GeForce RTX 4090 и 4080 серии Gaming OC, номер ревизии таких моделей 1.1. Ревизия 1.0 всё ещё находится в продаже, поэтому покупателям, которые хотят приобрести видеокарту с конструктивными улучшениями, нужно убедиться, что они покупают именно новую ревизию. Конструктивные отличия ревизий показаны на сравнительном фото. Также сообщается, что усиленную печатную плату в серии Gaming OC получила RTX 4080 SUPER.
Изменения в печатной плате являются следствием всё большего числа сообщений о появлении трещин рядом с PCIe коннектором на флагманских картах с тяжёлыми системами охлаждения. Часто подобное возникает при доставке готовых компьютеров, но достаточно неаккуратно переместить ПК и в домашних условиях, особенно, если не используется дополнительный кронштейн для фиксации видеокарты. При возникновении трещины повреждаются дорожки в печатной плате, что приводит к неработоспособности видеокарты. Не все случаи фатальны, возможен ремонт, но это сложная процедура, требующая восстановления дорожек и печатной платы.