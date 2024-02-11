Изменения заметили в нескольких моделях, как минимум.

GIGABYTE усилила печатные платы, как минимум, нескольких своих видеокарт из серии NVIDIA GeForce RTX 40, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом MisinformationALWAYS. Усиление выполнено рядом с коннектором PCIe, в области, которая подвержена большой нагрузке на излом, особенно в моделях с массивной и тяжёлой системой охлаждения.

Источник изображения: Bruce Wem, Unsplash

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Утверждается, что с усиленной печатной платой поставляются обновлённые модели GeForce RTX 4090 и 4080 серии Gaming OC, номер ревизии таких моделей 1.1. Ревизия 1.0 всё ещё находится в продаже, поэтому покупателям, которые хотят приобрести видеокарту с конструктивными улучшениями, нужно убедиться, что они покупают именно новую ревизию. Конструктивные отличия ревизий показаны на сравнительном фото. Также сообщается, что усиленную печатную плату в серии Gaming OC получила RTX 4080 SUPER.

Ревизия 1.0 (слева) и 1.1 (справа) с усилением. Источник изображений: MisinformationALWAYS, Reddit.

Изменения в печатной плате являются следствием всё большего числа сообщений о появлении трещин рядом с PCIe коннектором на флагманских картах с тяжёлыми системами охлаждения. Часто подобное возникает при доставке готовых компьютеров, но достаточно неаккуратно переместить ПК и в домашних условиях, особенно, если не используется дополнительный кронштейн для фиксации видеокарты. При возникновении трещины повреждаются дорожки в печатной плате, что приводит к неработоспособности видеокарты. Не все случаи фатальны, возможен ремонт, но это сложная процедура, требующая восстановления дорожек и печатной платы.